Marcio Amoroso: "La partita contro la Fiorentina ha cambiato il mio percorso"

Marcio Amoroso, ex attaccante brasiliano dell'Udinese,Parma e Milan negli anni Novanta e inizio anni Duemila ha raccontato a La Gazzetta dello Sport la svolta nel suo percorso calcistico in Italia proprio contro la Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni: "Il 15 dicembre 1996. Giochiamo in casa con la Fiorentina. In spogliatoio tutti sapevano che sarei andato via e che non mi ero ambientato. Ero una riserva. Ma quel giorno, visti gli infortuni di un paio di compagni, giocai.

E prima di entrare in campo Alessandro mi appese al muro. “Vuoi andar via? Va bene, ma oggi sei uno di noi. Se non segni almeno due gol ti prendo a calci nel sedere". E finì proprio così: 2-0, doppietta mia. Da quel giorno è partito tutto”.