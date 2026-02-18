Ufficiale Ballardini, dall'accostamento alla Fiorentina all'Avellino: l'annuncio del club irpino

L'Avellino ha ufficializzato in queste ore il nuovo allenatore che dal pomeriggio, a porte aperte, ha iniziato il suo nuovo incarico alla guida dei Lupi. Si tratta di Davide Ballardini, tecnico a lungo accostato alla Fiorentina. Anche dopo l'esonero di Stefano Pioli, a novembre, il suo nome infatti è stato proposto alla Fiorentina come tecnico in grado di lottare per la salvezza, vista la grande esperienza. Poi la Fiorentina ha fatto altre scelte, virando su Paolo Vanoli e Ballardini solo oggi ha firmato con una nuova squadra, l'Avellino appunto. Ecco l'annuncio del club irpino:

"L’Us Avellino 1912 è lieta di comunicare di aver affidato l’incarico di allenatore della prima squadra a mister Davide Ballardini. Nato a Ravenna il 6 gennaio 1964, ha iniziato la carriera di allenatore nei settori giovanili di Cesena, Ravenna, Milan e Parma.

Nel corso della sua lunga esperienza da tecnico ha guidato le prime squadre di Sambenedettese, Cagliari, Pescara, Palermo, Lazio, Genoa, Bologna, Cremonese e Sassuolo. In totale per lui 336 panchine professionistiche. L’accordo prevede una durata fino al 30 Giugno 2026".