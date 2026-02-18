Champions: l'Uefa apre un'indagine sugli insulti razzisti rivolti a Vinicius

Champions: l'Uefa apre un'indagine sugli insulti razzisti rivolti a Vinicius
foto ANSA
© foto di ANSA
Oggi alle 17:09News
di Redazione FV
fonte ANSA

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - La Uefa ha aperto un'indagine sui presunti insulti razzisti nei confronti del giocatore brasiliano Vinicius durante la partita di Champions League tra Real Madrid e Benfica. La federazione ha nominato "un Ispettore Etico e Disciplinare Uefa per indagare sulle accuse di comportamento discriminatorio durante la partita". (ANSA).