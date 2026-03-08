Alle 15 c'è anche Bologna-Hellas Verona: le formazioni ufficiali
Alle 15 in Serie A non c'è solo Fiorentina-Parma. Al Dall'Ara va in scena la sfida tra Bologna ed Hellas Verona che, in caso di sconfitta dei veneti, li estrometterebbe quasi definitivamente dalla lotta salvezza. Italiano invece vuole proseguire nel buon momento e mettere in cascina altri tre punti. Queste le formazioni ufficiali della sfida:
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumì, Joao Mario; Moro, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro.
A disposizione: Ravaglia, Pessina, Pobega, Helland, Bernardeschi, Casale, Lykogiannis, Sohm, Dallinga, Cambiaghi, De Silvestri, Dominguez
Allenatore: Vincenzo Italiano
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Frese; Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui, Bradaric; Bowie, Orban.
A disposizione: Perilli, Toniolo, Valentini, Belghali, Sarr, Suslov, Mosquera, Niasse, Isaac, Fallou, Al Musrati.
Allenatore: Paolo Sammarco
Arbitro: Giuseppe Mucera (Sez. AIA di Palermo)
Assistenti: Daniele Bindoni (Sez. AIA di Venezia) e Alberto Tegoni (Sez. AIA di Milano)
