Alessandro Bianco su Aquilani: "Mi ha aperto un mondo, due anni splendidi"

vedi letture

Il centrocampista del Monza in prestito dalla Fiorentina, Alessandro Bianco, ha parlato di Alberto Aquilani durante un'intervista a Cronache di Spogliatoio: "Grande... Lo sghi (ride, ndr). Lui chiama tutti così!".

Che rapporto hai avuto con lui?

"E' stato il primo che mi ha fatto un po' cambiare idea a livello di gioco. Lui insieme al secondo, Marcello Quinto, mi ha aperto un mondo in Primavera. Ero veramente contento di giocare partite, anche se perdevamo. Perché entravamo in campo consapevoli di poter fare il mazzo a tutti. Sono stati due anni splendidi".

E' troppo integralista?

"Ha delle idee forti, come può averne anche Fabregas. Ma quando sai cosa fare in campo ti adatti. Resci a capire anche come ti vengono a prendere e come uscire".