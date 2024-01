ALDAIR, Non mi sarei aspettato la Viola così in alto

Fonte: TMW

FirenzeViola.it

Presente in Lega per la presentazione del nuovo album Panini per la stagione 2023-2024, l'ex difensore della Roma Aldair si è soffermato sui temi del campionato con particolare attenzione ai giallorossi, citando anche la Fiorentina.

Come vede la Roma oggi?

"L'obiettivo principale resta la Champions... Le altre squadre però, penso a Torino, Bologna e Fiorentina, stanno giocando molto bene. Sono squadre che in molti non si aspettavano così in alto, ma l'obiettivo della Roma resta quello anche perché Inter e Juventus sono troppo lontane".