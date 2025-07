Al-Qadsiah, Retegui è sempre più vicino: sarà il 2° italiano più pagato di sempre

vedi letture

Ormai mancano solo da definire gli ultimi dettagli e poi Mateo Retegui sarà un nuovo giocatore dell'Al-Qadsiah. La formazione saudita, che aveva cercato anche Kean in queste ultime settimane di calciomercato, acquisterà il centravanti dell'Atalanta per una cifra intorno ai 60 milioni di Euro. Per l'attaccante della nostra nazionale pronto un contratto di tre anni più opzione da venti milioni di euro a stagione. Una cifra che farà di Retegui il secondo nazionale più pagato di sempre.

Davanti a lui solo Marco Verratti, passato dall'Al-Arabi all'Al-Duhail, che ad inizio mese ha firmato con la sua nuova società un contratto da 30 milioni di euro a stagione per i prossimi due anni.