Al Milan arrivato Gimenez ma Ibra blinda Camarda, Calabria via in lacrime

Giornata movimentata in casa Milan per quanto riguarda il mercato. E' arrivato in queste ore l'attaccante messicano Santiago Gimenez. Per il 23enne è stato raggiunto l'accordo definitivo in mattinata: ha lasciato il Feyenoord per una cifra di 32 milioni più bonus. Per lui ora visite e firma e domani seguirà il derby tra i rossoneri e l'Inter dagli spalti.

Ma nonostante l'arrivo di un altro attaccante, il Milan ha blindato Camarda, che era destinato al Monza (che ha subito virato sul giocatore dello Young Boys, Ganvoula). Decisiva la volontà di Ibrahimovic che ha bloccato la partenza del classe 2008. Chi ha lasciato invece Milanello, in lacrime visti i 18 anni in rossonero, è Davide Calabria che oggi ha fatto l'ultimo allenamento prima di andare al Bologna.