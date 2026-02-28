FirenzeViola Lunedì Udinese-Fiorentina, assist delle dirette concorrenti da non fallire: la classifica

vedi letture

Andate in archivio le prime 4 gare della 27esima giornata, con risultati tutti particolarmente positivi per la Fiorentina visti i ko di Lecce, Verona e Genoa, se saprà ovviamente sfruttare la sua occasione ad Udine lunedì sera. Saranno proprio i viola a chiudere il turno che domani vedrà altre 4 gare. Aprirà alle 12.30 Cremonese-Milan con la Fiorentina che terrà sicuramente d'occhio la gara visto che i grigiorossi sono a pari punti dei viola (24, ma con una differenza reti peggiore della squadra di Vanoli) e dunque invischiati nella lotta per non retrocedere. D'altronde il Milan non può permettersi passi falsi in chiave Champions. Anche il Torino, che ospita la Lazio alle 18, con 27 punti è in una situazione complicata e il neo tecnico granata D'Aversa (ad un passo dalla Fiorentina prima che la scelta viola cadesse su Vanoli) cercherà i 3 punti per tirarsi fuori dalle sabbie mobili. Lunedì infine, sempre in chiave salvezza, il Pisa reduce dal ko al Franchi alle 18.30 in casa proverà a fermare il Bologna.

Ecco i risultati e i marcatori:

Parma-Cagliari 1-1 (63’ Folorunsho, 83’ Oristanio)

Como-Lecce 3-1 (13’ Coulibaly, 18’ Douvikas, 35’ J. Rodriguez, 44’ Kempf)

Verona-Napoli 1-2 (2’ Hojlund, 65’ Akpa Akpro, 96’ Lukaku)

Inter-Genoa (31' Dimarco)

Programma

Domenica 1 marzo

Cremonese-Milan (ore 12.30)

Sassuolo-Atalanta (ore 15)

Torino-Lazio (ore 18)

Roma-Juventus (ore 20.45)

Lunedì 2 marzo

Pisa-Bologna (ore 18.30)

Udinese-Fiorentina (ore 20.45)

Classifica di Serie A aggiornata

Inter 67 punti (27 partite giocate)

Milan 54 (26)

Napoli 53 (27)

Roma 50 (26)

Como 48 (27)

Juventus 46 (26)

Atalanta 45 (26)

Bologna 36 (26)

Sassuolo 35 (26)

Lazio 34 (26)

Parma 33 (27)

Udinese 32 (26)

Cagliari 30 (27)

Genoa 27 (27)

Torino 27 (26)

Fiorentina 24 (26)

Cremonese 24 (26)

Lecce 24 (27)

Pisa 15 (26)

Hellas Verona 15 (27)