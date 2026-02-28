Graziani: "Preoccupato da alti e bassi della Fiorentina, Udinese fisico e pericoloso"

vedi letture

L'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani è intervenuto a RTV38 durante "Il salotto dello Sport" per commentare l'attualità viola, partendo dalla sconfitta di Conference e il nuovo sorteggio: "Vinci 3-0 fuori casa e ti rimontano non è possibile, con la squadra che doveva tenere solo alta l'attenzione. Meno male che siamo riusciti a passare il turno. Ma in un momento che sta andando bene dovevano crescere l'attenzione e l'autostima. Uscire sarebbe stato irreale con il risultato dell'andata. Questi alti e bassi mi fanno paura. Che tra l'altro se l'Udinese azzecca la giornata ti può far male, è una squadra molto fisica".

Deluso dai giovani o sorpreso dalla superficialità dei big? "Ai giovani delego poche responsabilità perché giocano saltuariamente ma i big dovevano dare esempio, nella preparazione e nell'attenzione. La partita non era attenzionata nel modo giusto, i giovani potevano starci e potevamo perdere anche 1-0 per carità ma sul 3-0 ho iniziato a temere".

Fagioli e Kean sono imprescindibili? "Fagioli sta facendo molto bene anche se a volte rischia troppo, lui deve giocare solo a due tocchi. A Kean non si può dire nulla perché ci mette volontà determinazione ma non è certo quello dello scorso anno e non trova più la porta nel modo giusto".

Cosa succede senza Solomon? "I calciatori arrivati a gennaio è il più importante perché salta l'uomo ed è intelligente perciò la perdita ci preoccipa. La riserva di Gosens è Parisi, sono meno preoccupato della sua assenza, ma Solomon è uno di fantasia e ci avrebbe fatto comodo. Gudmundsson non è il giocatore di Genova, a volte mi chiedo se sia carne o pesce, perché a volte scade nell'anonimato. Ma il problema di questa squadra è che va a ritmo lento".