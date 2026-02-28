Serie A, alle 20.45 in campo Inter-Genoa: le formazioni ufficiali

Alle 20.45 a San Siro l'Inter vuole dimenticare l'eliminazione dalla Champions e, capolista a 64) mantenere la distanza dalle inseguitrici, incrementandola momentaneamente sul Milan che giocherà domani a pranzo con la Cremonese e che ora è a -10. Il Genoa proverà però a rallentare la corsa dei nerazzurri e a muovere la sua classifica, avendo bisogno di staccarsi dalla zona rossa (ora è a 27 come il Torino a +3 dal terzultimo posto). Ecco le formazioni ufficiali:

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Bonny. Allenatore: Cristian Chivu.

A disposizione: Di Gennaro, Matinez, Dumfries, Sucic, Acerbi, Frattesi, Diouf, Calhanoglu, Bisseck, Carmina, Lavelli, Esposito.

GENOA (3-4-1-2): Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Martín; Baldanzi; Vitinha, Colombo. Allenatore: Daniele De Rossi.

A disposizione: Leali, Siegrist, Sommariva, Amorim, Messias, Zatterstrom, Onana, Ekuban, Sabelli, Ekhator, Cornet, Masini, Doucoure