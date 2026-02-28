Fagioli in crescita, due squadre inglesi lo puntano per l'estate

Niccolò Fagioli giovedì ha sbloccato la Fiorentina e ha segnato il primo dei gol che hanno permesso alla Fiorentina di qualificarsi contro lo Jagiellonia (pur perdendo 2-4). L'ingresso del giocatore ha cambiato il centrocampo viola che sembra non poter prescindere dall'ex Juventus che è diventato punto fermo della Fiorentina di Vaoli. E, secondo quanto raccolto da TMW, il centrocampista piacentino classe 2001 è finito nel mirino di due big della Premier League, il Newcastle e il Tottenham, realtà che attingono spesso al mercato italiano.

Gli Spurs tra l'altro erano la società in cui operava fino allo scorso 4 febbraio l'attuale direttore sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici. Ovviamente le due società hanno avuto i primi contatti esplorativi in vista del mercato estivo.