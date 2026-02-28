Fiorentina, trasferta più comoda con il Rakow: meno distanza e clima meno rigido

La Fiorentina tornerà a giocare in Polonia, questa volta sperando in un doppio confronto meno sofferto rispetto a quello contro lo Jagiellonia. Agli ottavi di Conference League i viola affronteranno il Rakow Częstochowa, con il ritorno in programma il 19 marzo a Sosnowiec, nel sud del Paese. La partita si disputerà allo Zagłębiowski Park Sportowy, impianto da 11.000 posti situato a pochi chilometri da Katowice e Cracovia, città più facilmente raggiungibili dai tifosi rispetto a Bialystok e con un clima meno rigido. Lo riporta La Repubblica.