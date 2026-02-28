Il Napoli vince al fotofinish con Lukaku, Verona sempre più 'inguaiato'
Il Napoli batte al fotofinish il Verona con un gol di Lukaku, dopo l'1-1 di Hojlund e Akpa Akpro, e guadagna tre punti su Milan e Inter lasciando il Verona in fondo alla classifica a 15 punti, ossia a -9 dal quartultimo posto che vale la salvezza.
Nel primo tempo Hojlund ci mette due minuti a sbloccare la partita di testa su azione iniziata da Politano; il Napoli ha altre due occasioni, al 20' con Elmas che impegna Montipò e soprattutto nel finale di tempo Edmundsson salva quasi sulla linea un tiro ancora di Hojlund.
Nella ripresa la partita si fa più nervosa, con tanti cartellini gialli (anche per i due tecnici) e soprattutto il pareggio di Akpa Akpro al 65', gol confermato con l'intervento del Var. Il Napoli mette forze fresche ma l'unico tiro, all'80', di Elmas viene parato da Montipò. Nel recupero però arriva il gol di Lukaku che si trova a tu per tu con Montipò e lo spiazza per l'1-2 definitivo.
