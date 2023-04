AGHEMO, Torino da 9° posto: davanti c'è la Fiorentina

Il giornalista di Sky Sport, Paolo Aghemo, ha parlato a TorinoGranata.it. Questo un estratto, in cui cita anche la Fiorentina, che secondo lui ha le carte in regola per arrivare davanti al Torino.

La Roma è in lotta per un posto in Champions e il Torino lo è ancora per il 7° posto?

“Se si vede la classifica sì perché comunque l’aritmetica lo rende ancora possibile, ma, come dice Juric, ci sono squadre più forti e il Toro ne ha almeno sette davanti. Napoli, Lazio, Milan, Inter, Roma, Atalanta e Juventus e poi c’è anche la Fiorentina quindi il Torino in teoria è da 9° posto. Se il Toro arrivasse 7°, sia chiaro, farebbe un’impresa sportiva allucinante e a Juric veramente si dovrebbe fare un monumento. Negli undici questa squadra se la può anche giocare, ma in un campionato contano la rosa e i cambi, il turnover e i momenti, la malizia e l’esperienza e quindi il Toro da questo punto di vista vale il 10° posto, che poi è la classifica attuale. Se arriva 8° o 9° fa bene e se invece raggiunge il 7° posto fa un mezzo miracolo sportivo, non c’è nulla da fare ci sono 7-8 squadre più forti e come dice Juric il Torino non è strutturato, nella rosa nel suo insieme, per andare in Europa. L’undici che va in campo se deve giocare tre-quattro partite di seguito alla quinta ha la lingua di fuori ed è chiaro che non rende al massimo, ma se si avesse la possibilità di inserire un’alternativa che ha la stessa qualità di chi sostituisce e poi durante la partita si fanno i cambi adeguati allora sì che si può sperare. Aritmeticamente è giusto e normale che il Toro dica puntiamo all’Europa e i tifosi a sognarlo, ma tecnicamente, se si fa un’analisi a livello calcistico il Toro è dietro e vale il 10° posto, che è già un buon risultato”.