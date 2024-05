AG.INFANTINO, Non tornerà in Argentina. Anno positivo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Con la stagione che volge al termine e la delusione per la sconfitta in finale di Conference League, è già il tempo dei bilanci e delle riflessioni su quella che sarà la Fiorentina del domani. Tra queste ce ne saranno da fare di approfondite su Gino Infantino, arrivato la scorsa estate dal Rosario Central come vero e proprio crack argentino, ma che ha vissuto una stagione impalpabile, con sole 9 presenze tutte da subentrato, l'ultima risale addirittura al 6 dicembre scorso, in Coppa Italia contro il Parma. Nel 2024 l'unica presenza è stata con la Primavera nel match contro la Juventus. Un flop dunque? Non secondo il procuratore del ragazzo, Fabian Soldini, che ai microfoni di Sportitalia ha detto: "Gino ha avuto una grande crescita ed ha portato avanti l’adattamento al calcio europeo, alla lingua, alla cultura, eccetera. Ha avuto un anno molto felice che purtroppo non è stato coronato dal titolo di ieri”.

Sull'ipotesi prestito: "Non abbiamo parlato del suo futuro col club. E quando lo abbiamo fatto in passato, a gennaio, la Fiorentina ci ha detto di essere molto contenta di lui, al punto che non volevano prestarlo in quella sessione di mercato. Gino ha un contratto di 4 anni e non ci passa per la mente il momento di tornare in Argentina”.