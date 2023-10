AG. BIANCO, Visto bene da Nesta: è in grande crescita

FirenzeViola.it

Il noto agente Beppe Galli, che assiste tra gli altri anche Alessandro Bianco ha parlato così a TMW Radio.

Come sta andando Bianco alla Reggiana? "Siamo contenti di come sta andando il ragazzo, è visto benissimo da mister Nesta. Sta facendo la sua crescita, sono contento della convocazione in azzurro. È un ragazzo intelligente, è nato per fare calcio".

Sul Viola Park: "È veramente uno spettacolo, un giocatore fai fatica a mandarlo via da quel centro sportivo".