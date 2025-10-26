Addio a Raffaello Paloscia. Oggi la salma in Regione, domani i funerali a Firenze

Nella giornata di ieri si è spento Raffaello Paloscia, decano dei giornalisti sportivi e grande appassionato di Fiorentina, cronista di riferimento per intere generazioni e che ha raccontato per una vita le vicende viola, compresi i due scudetti. L'Associazione Stampa Toscana e Ussi Toscana - si legge nel comunicato in merito -, d'intesa con la famiglia, informano che la salma sarà esposta oggi, dalle 15 alle 19, nella Sala Pegaso di Palazzo Sacrati Strozzi, sede della presidenza della Regione Toscana. L'esposizione continuerà domattina, dalle 9 alle 13.

Nel pomeriggio, alle 15, i funerali nella chiesa del Preziosissimo Sangue, in via Boccherini 23, a Firenze.