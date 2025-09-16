Addio a Franco Ligas. A Firenze l'ultimo saluto: domani pomeriggio i funerali
La notizia più brutta della giornata di ieri riguardava la scomparsa di una colonna del giornalismo sportivo italiano: Franco Ligas, storica voce e volto di Mediaset e anche di tante altre emittenti sportive, ci ha lasciati all'età di 79 anni. Si è spento proprio a Firenze, dove si è dedicato a lungo alla Fiorentina. Il Cagliari, da sardo, era la sua squadra del cuore ma in seconda battuta c'era la maglia viola, che nel suo lavoro racconto giornalistico - il quale spaziava dal calcio a tante altre discipline, come la boxe o l'ippica - è stata seguita attentamente per molti anni.
Oggi la possibilità di dargli l'ultimo saluto: la salma di Franco Ligas sarà esposta da questo pomeriggio alle 15 all’Ofisa di viale Milton a Firenze. I funerali saranno celebrati domani, alle 16, nella chiesa di Santa Maria a Cintoia in via Canova, angolo via Signorelli a Firenze.
