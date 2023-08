ADANI, Beltran? Con Italiano può fare davvero bene

FirenzeViola.it

L'ex Viola ed esperto di calcio Daniele Adani ha parlato, attraverso una diretta Instagram, dell'obiettivo di mercato della Fiorentina Lucas Beltran: "Per Beltran mi hanno chiamato in molti da Firenze. Lui è un calciatore che rispecchia esattamente i canoni del centravanti del River Plate. È un attaccate che sa giocare, manovra con la squadra.

Nell'ultimo anno è migliorato molto anche nella finalizzazione, sa inserirsi e attaccare la porta. Io penso che il completamento passi dal lavoro di Italiano e credo che in una piazza come Firenze, con un allenatore votato al gioco che evidenzia un calcio offensivo, uno come Beltran potrebbe integrarsi molto velocemente. Non è mai stato un predestinato come Julian Alvarez, ma penso che possa fare molto bene in un ruolo dove la Fiorentina lo scorso anno ha faticato".