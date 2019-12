ACF WOMEN'S, Elena Turra nuova dirigente

Come riporta tuttocalciofemminile.com, sarà Elena Turra a guidare a livello dirigenziale la Fiorentina Women's. Una scelta, da parte di Rocco Commisso e Joe Barone, che è ricaduta sulla manager torinese in quanto da mesi quest'ultima lavora per far crescere la componente femminile del club viola. Per anni responsabile dell'ufficio stampa gigliato, Elena Turra prenderà il posto del professor Vincenzo Vergine.