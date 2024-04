ACF, Tutte le informazioni sui biglietti per la trasferta di Plzen

Fonte: acffiorentina.com

La Fiorentina ha comunicato alcune informazioni importanti in merito alla vendita dei biglietti riguardanti la trasferta europea con il Viktoria Plzen. Di seguito il comunicato:

"ACF Fiorentina comunica che, da oggi alle ore 15.00 e fino a martedì 9 Aprile alle ore 11.00, sono disponibili i biglietti per il Settore Ospiti e per la Main Stand della Doosan Arena di Plzen, per la trasferta di Conference in programma Giovedì 11 Aprile alle 18.45 tra FC Viktoria Plzen vs ACF Fiorentina.

I biglietti saranno in vendita con le seguenti modalità:

FASE 1°: Dalle ore 15:00 di oggi 02/04/2024 fino alle ore 15:00 del 03/04/24 sarà possibile acquistare i biglietti per i soli possessori di abbonamento Pro al campionato 2023/24, occorrerà inserire il numero della propria InViola Premium/Gold seguito dal segno – e dalla propria data di nascita nel formato ggmmaaaa (esempio: 061000000000-01011970)

FASE 2°: Dalle ore 15:01 del 03/04/24 fino alle ore 15:00 del 04/04/24 sarà possibile acquistare i biglietti, previa disponibilità, anche per i possessori di abbonamento Easy al campionato 2023/24 occorrerà inserire il numero della propria InViola Premium/Gold seguito dal segno – e dalla propria data di nascita nel formato ggmmaaaa (esempio: 061000000000-01011970)

FASE 3°: Dalle ore 15:01 del 04/04/24 fino alle ore 12:00 del 09/04/2024 sarà possibile acquistare i biglietti, previa disponibilità, oltre che per le due precedenti categorie anche per i possessori di tessera InViola Premium/Gold in corso di validità: occorrerà inserire il numero della propria InViola Premium/Gold seguito dal segno – e dalla propria data di nascita nel formato ggmmaaaa (esempio: 061000000000-01011970)

Andranno in vendita i due settori disponibili:

AWAY SECTOR (SETTORE OSPITI) : prezzo € 27

MAIN STAN SECTOR C (TRIBUNA SETTORE C) : prezzo € 120.00

Il sistema genererà una ricevuta di pagamento che NON garantisce, di per sé, l'accesso allo stadio Doosan Arena di Plzen.

Per poter accedere allo stadio, bisognerà presentare il biglietto ufficiale, che si riceverà per email all’indirizzo utilizzato per l’acquisto, entro e non oltre il 09/04/2024".