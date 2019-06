ACF, Moena: dal 14/7 due gruppi. Uno va negli USA

La Fiorentina ha diramato un comunicato tramite il proprio sito ufficiale, per informare i tifosi a proposito dei cambiamenti che comporterà la presenza dei viola all'International Champions Cup per quanto riguarda il ritiro estivo di Moena. Ecco quanto si legge:

"ACF Fiorentina desidera ribadire che è confermato il ritiro estivo in programma a Moena dal 6 al 21 luglio 2019 e tutte le iniziative legate ad esso organizzate in collaborazione con l’APT della Val di Fassa e le Istituzioni Locali.

Ci sarà, in particolare, la novità di un Fan Village completamente rinnovato a disposizione di tutti i tifosi.

A seguito dell’invito ricevuto in questi giorni per la partecipazione all’International Champions Cup, il torneo estivo per Club più importante del panorama calcistico mondiale, il programma del ritiro di quest’anno, per l’ottava volta consecutiva nella splendida cornice delle Dolomiti, prevedrà che a partire dal 14 luglio, la Squadra viola verrà divisa in due gruppi, con una parte che continuerà a lavorare in Val di Fassa mentre l’altra volerà in America.

La Fiorentina affronterà, negli Stati Uniti, avversari di grande spessore e sarà l’occasione per dare lustro e portare i colori viola a calcare palcoscenici importanti. La prima sfida sarà quella contro il Chivas di Guadalajara in programma il 16 luglio presso il Seatgeek Stadium di Bridgeview, a cui seguiranno quella contro l’Arsenal il 20 luglio al Bank of America Stadium di Charlotte ed infine la partita contro il Benfica del 24 luglio alla Red Bull Arena di Harrison".