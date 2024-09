ACF, Il messaggio di cordoglio per Schillaci: "Eroe di Italia '90"

FirenzeViola.it

© foto di Fabrizio Ponciroli

Il 18 settembre 2024 sarà ricordato come un giorno triste per il calcio italiano. Se n'è andato stamani Salvatore Schillaci, detto Totò, eroe azzurro di quel mondiale casalingo e centravanti di grido degli anni Novanta, apprezzato con le maglie di Messina, Inter e Juventus. Più che ai club, il ricordo di Totò è legato alla Nazionale Italiana e a quell'incredibile Mondiale del 1990, di cui fu a sorpresa il capocannoniere. Per questo, Schillaci è icona nazionale e in queste ore si stanno accumulando omaggi di ogni tipo. Tra questi, anche quello della Fiorentina che, tramite il proprio profilo X, ha twittato il seguente messaggio: "La Fiorentina si unisce al dolore della famiglia per la scomparsa di Totó Schillaci, eroe delle Notti Magiche di Italia ‘90".