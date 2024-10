ACF, Gli auguri social a Jorgensen che oggi compie 49 anni

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Attraverso i propri canali social, la Fiorentina fa gli auguri a Martin Jorgensen, che oggi compie 49 anni. Il centrocampista danese ha vestito la maglia viola tra il 2004 e il 2010, diventando un vero e proprio idolo dei tifosi per la sua grinta e duttilità che metteva al servizio della squadra. Arrivato dall'Udinese dopo la famosa vicenda delle buste in cui Corvino riuscì ad accaparrarselo per soli 500mila euro, Jorgensen ha messo a referto 182 presenze condite da 17 gol e 20 assist.