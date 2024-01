ACF, Biglietti per Fio-Frosinone con promozione Viola Park

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

La Fiorentina, tramite il proprio sito ufficiale, informa i suoi tifosi che da domani alle ore 12 saranno disponibili i biglietti per Fiorentina-Frosinone, in programma al Franchi domenica 11 febbraio alle 12:30. Il club sottolinea anche una promozione per gli eventi al Viola Park per coloro che acquisteranno il biglietto della suddetta partita. Di seguito il comunicato:

Domenica 11 febbraio alle ore 12:30 la Fiorentina sfida allo stadio Franchi il Frosinone.

I biglietti saranno, in vendita da mercoledì 31 gennaio alle ore 12:00 fino all’inizio della gara.

Disponibili per questa gara le tariffe scontate:

PROMO ABBONATO: promozione per gli Abbonati al campionato (sia per Abbonanti PRO che EASY) a partire da €19,00 a biglietto

RIDOTTO UNDER 6 (in TUTTI i settori dello stadio, Curva Ferrovia Omaggio) riservato a tutti i nati a partire dal 01/01/2018, acquisto consentito solo presso il Fiorentina Point con biglietto a tariffa INTERO

RIDOTTO UNDER 14 (in TUTTI i settori dello stadio ad eccezione della Tribuna Vip e Onore, Curva Ferrovia Omaggio) riservato a tutti i nati a partire dal 01/01/2010, acquisto consentito solo con biglietto a tariffa INTERO o ad ABBONAMENTO presso il Fiorentina Point o Bigliettifiorentina

Inoltre, nel settore Curva Ferrovia è attiva la promo GENERAZIONE VIOLA che consente l’acquisto scontato di un minimo di 2 biglietti fino ad un massimo di 4 al prezzo di €12,00 a biglietto

Compra un biglietto per Fiorentina vs Frosinone e sblocca la tariffa scontata del 50% per gli eventi al Viola Park

PROMO FROSINONE VIOLA PARK: Tutti coloro che acquisteranno un biglietto per la partita Fiorentina vs Frosinone potranno acquistare il biglietto al prezzo di €5,00 presso Fiorentina Point e Biglietteria Viola Park (aperta il giorno degli eventi).

Medesimo sconto è disponibile per gli abbonati Serie A stagione 2023/2024 direttamente da https://acffiorentina.vivaticket.it/

Eventi Viola Park soggetti alla promozione:

Fiorentina Women – Inter Women Quarti Finale Coppa Italia del 06/02/24 ore 15:00

Fiorentina – Juventus U19 Primavera del 09/02/24 ore 18:00

Fiorentina Women – Sampdoria Women del 11/02/24 ore 15:15