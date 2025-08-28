Calciomercato
Nicolussi Caviglia, segnali positivi dall'incontro col Venezia: domani possibile chiusura
FirenzeViola.it
La Fiorentina è sempre più vicina a Hans Nicolussi Caviglia. Come riportato dalla nostra redazione questo pomeriggio c'è stato un incontro tra i viola e il Venezia per trovare un accordo sul trasferimento del centrocampista altoatesino. L'incontro è andato bene e i segnali sono positivi. Già domani potrebbe arrivare la chiusura dell'affare in prestito oneroso con diritto di riscatto, che può diventare obbligo all'avverarsi di determinate condizioni, intorno ai 7-8 milioni di Euro.
