FirenzeViola

Fiorentina-Polissya 0-2, si riparte con un doppio cambio: dentro Gosens e Gudmundsson

Fiorentina-Polissya 0-2, si riparte con un doppio cambio: dentro Gosens e GudmundssonFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 21:02Primo Piano
di Samuele Fontanelli

Dopo un primo tempo shock con il Polissya in vantaggio di due gol Stefano Pioli prova a cambiare le cose in vista della ripresa. Il tecnico parmense inserisce subito Gosens e Gudmundsson al posto di Parisi e Ndour. Il tedesco andrà a prendere il posto dell'ex Empoli sulla sinistra mentre l'islandese si posizionerà al fianco di Dzeko in attacco. Fazzini si sposterà a centrocampo nel ruolo di Ndour, tra la mediana e la linea di trequarti.