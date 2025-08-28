Fiorentina-Polissya 0-2, doppio vantaggio ucraino: primo tempo clamoroso al Mapei
Primo tempo da incubo per la Fiorentina al Mapei Stadium. La sfida si mette subito male per i viola che dopo due minuti vanno in svantaggio a causa del brutto errore di Comuzzo che da ultimo uomo sbaglia il controllo e non si capisce con De Gea in uscita. Ne approfitta Nazarenko che appoggia a porta vuota il gol del vantaggio.
Il raddoppio degli ucraini arriva invece al 13' ed in questo caso è tutto merito di Andriyevskiy che da fuori area colpisce il pallone al volo mettendolo alle spalle di De Gea. La reazione della Fiorentina arriva solo nel finale della prima frazione con un tiro, facile preda di Kudryk, da parte di Fazzini e qualche cross su cui l'estremo difensore ucraino è andato in difficoltà non riuscendo quasi mai a bloccare la sfera in uscita. La Fiorentina esce tra i fischi al Mapei Stadium, al Polissya manca solo una rete per pareggiare i conti nel doppio confronto.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati