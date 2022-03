ACCVC, Nuovo stemma? Contestazione fuori luogo

INDISCREZIONI DI FV PIEROZZI, GLI OCCHI DEL SASSUOLO SUL 2001 DEI VIOLA Gli occhi della Serie A su Niccolò Pierozzi. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il Sassuolo avrebbe manifestato interesse per il centrocampista di proprietà della Fiorentina in prestito alla Pro Patria. In Serie C il classe 2001 ha collezionato 32... Gli occhi della Serie A su Niccolò Pierozzi. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il Sassuolo avrebbe manifestato interesse per il centrocampista di proprietà della Fiorentina in prestito alla Pro Patria. In Serie C il classe 2001 ha collezionato 32... NOTIZIE DI FV UNA SANA VENDETTA PER LA RIPARTENZA VIOLA Finalmente sta tornando il calcio giocato! Lo so che non ha mai smesso e che sono scese in campo le Nazionali ma, essendo un argomento che non mi appassiona, sono felice che si possa parlare di Fiorentina e della gara che si appresta a giocare domenica al Franchi, ancora in... Finalmente sta tornando il calcio giocato! Lo so che non ha mai smesso e che sono scese in campo le Nazionali ma, essendo un argomento che non mi appassiona, sono felice che si possa parlare di Fiorentina e della gara che si appresta a giocare domenica al Franchi, ancora in... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 31 marzo 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi