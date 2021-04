AC PRATO, Cessione vicina. Conferenza alle 14

Svolta clamorosa dopo 42 anni di gestione Toccafondi: l'AC Prato è a un passo dalla cessione. Se ne saprà di più nel pomeriggio, dopo la conferenza stampa convocata per le 14. A lanciare la "bomba" è stata proprio la società che dovrebbe subentrare, che si occupa di gestione di dati aziendali e ha sede a Roma, guidata dall'imprenditore Stefano Commini. La Commini Group è attiva in vari settori come servizi aeroportuali, energia rinnovabile, team sportivi, interessi logistico/turistici e comunicazione. A riportarlo, La Nazione (ed. Prato).