ABETE, Prandelli: dimissioni diverse dalla nazionale

Giancarlo Abete, ex presidente FIGC che fu dimissionario con Prandelli dopo il rovinoso Mondiale 2014, ha parlato dell'addio del'allenatore alla Fiorentina: "Non è successo nulla di analogo ad allora: Prandelli si dimise dopo l'eliminazione dell'Italia, si è assunto le responsabilità per un risultato inatteso, e io con lui perché feci altrettanto. Veniva però da un 2° posto agli Europei e dal podio alla Confederations Cup. Mi sembra che qui i risultati non c'entrino nulla, anche perché la Fiorentina col Milan ha giocato bene e a un certo punto sembrava poter prevalere. Come in tante altre realtà competitive, la tensione c'è, e quello di Prandelli è un disagio personale: ha evidenziato le difficoltà prima che queste incidessero sul rendimento".

Come li vede Biraghi e Castrovilli in ottica Italia?

"Due ottimi giocatori, acquisiti nella realtà del gruppo azzurro. Possono crescere ancora e fare meglio, non hanno espresso tutte le potenzialità che hanno. Castrovilli non è da tantissimo all'attenzione dei livelli più alti, l'auspicio è di vederli in pianta stabile".