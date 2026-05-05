A Roma ko netto della Fiorentina, ma dubbi sul primo gol: sentite Bergonzi

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La sconfitta per 4-0 della Fiorentina a Roma non ha giusitificazioni: dopo il primo gol dell'ex Gianluca Mancini con l'errore di Luca Ranieri i viola sono usciti di scena. Eppure proprio su quel gol l'ex arbitro Mauro Bergonzi su Rai 2, a differenza di tanti quotidiani che hanno giudicato tutto regolare, ha fatto notare come quel gol fosse, a suo dire viziato: "Sul gol di Mancini, l'attenzione va posta su Malen e Ranieri. C'è una vistosa trattenuta del giallorosso che impedisce al centrale della Fiorentina di staccare, facendogli perdere la coordinazione necessaria per contrastare poi l'avversario.

L'arbitro aveva la visuale libera e dal VAR non è arrivata alcuna segnalazione ma una revisione al monitor sarebbe stata opportuna perché la trattenuta è palese. È probabile che ci sia stato un confronto veloce audio, ma un passaggio al monitor avrebbe fatto maggiore chiarezza".