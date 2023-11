ZOFF A RFV: "VITTORIA DI NAPOLI SI È RIVELATA DELETERIA, MA CLASSIFICA IMPONE DI CREDERE AL 4° POSTO"

FirenzeViola.it

Dino Zoff a Radio Firenze Viola

Dino Zoff, ex portiere della Nazionale e campione del mondo nel 1982, nonché bandiera bianconera ma anche ex allenatore viola, è stato intervistato da Radio FirenzeViola in vista della partita di domenica tra Fiorentina e Juventus.

Cosa ne pensa della Fiorentina? L'ha stupita questo avvio di stagione?

"Mi ha stupito ma fino a un certo punto. Le ultime due partite non sono andate bene, ma questo non vuol dire che la Fiorentina si sia ridimensionata, perché è sempre nelle zone alte della classifica. Sicuramente la vittoria a Napoli è stata deleteria, perché la squadra da lì magari ha avuto la convinzione che in campionato potesse fare subito altre partite di quel livello. La potenzialità però c'è. La gara con la Lazio è stata giocata bene. Poi al 95esimo qualcosa è andato storto. Ma la Fiorentina è già in fase di recupero e può fare sicuramente meglio, anche perché ora c'è la Juventus e deve avere la giusta carica e convinzione".

Quindi nessun ridimensionamento degli obiettivi?

"Assolutamente no. A Napoli ha fatto una gara stratosferica, si sono solo un po' seduti dalla gara dopo".

Che obiettivo può avere la Fiorentina? Parlare di Champions le pare eccessivo?

"No questo non bisogna pensarlo. Non sarà facile certo, però bisogna pensare alle possibilità che si può avere. E la classifica impone questo. La convinzione ci deve essere, poi si vedrà. Ma partire per fare del meglio è normale".

In Conference dove può arrivare la Fiorentina invece? L'obiettivo è vincere?

"Essendo arrivati in finale l'anno scorso e non avendo alzato il trofeo, è d'obbligo pensare di fare meglio. Però ecco, non sempre è facile".