VIOLA PARK, VERTICE DA CASAMONTI: COMMISSO RASSICURATO SUI TEMPI

Incontro chiarificatore e rasserenante tra Rocco Commisso e l'architetto Marco Casamonti, dopo le nuvole che si sono fermate sul Viola Park mercoledì. Nella mattinata di questo sabato infatti, secondo quanto risulta a Firenzeviola, la famiglia Commisso ha fatto visita allo studio del professionista fiorentino che ha progettato il centro sportivo di Bagno a Ripoli e l'argomento, con tutte le parti interessate, non poteva essere che il ritardo accumulato per il taglio del nastro della struttura e che non poco sta preoccupando la proprietà, anche in vista del ritiro della squadra. Un ritiro che la società vuole fare proprio al Viola Park, motivo per il quale la Fiorentina non ha rinnovato il contratto con Moena (dove invece andrà il Genoa) ma per il quale, visti i tempi stretti, ha iniziato a guardarsi intorno.

Il presidente viola il 5 marzo partirà da Firenze e vuole avere le idee più chiare sui tempi, su quanto accadrà durante la sua permanenza in America e soprattutto capire se a luglio il ritiro sarà nel nuovo centro sportivo ripolese o se deve già scattare il piano B, dando ad esempio seguito a interessamenti con Abbadia San Salvatore. Secondo quanto raccolto appunto dalla nostra redazione, il presidente, già rasserenato dal passaggio del turno della squadra in Conference, è stato ulteriormente tranquillizzato sul rispetto dei tempi da parte dell'impresa.

Anche dal Comune di Bagno a Ripoli d'altronde in questi giorni sono arrivate rassicurazioni pubbliche sul parcheggio (ovviamente quello provvisorio, necessario per accogliere i tifosi, in attesa di quello scambiatore della futura tramvia) e sulla linea di autobus da e per il centro sportivo. Insomma il dirigente numero uno della Fiorentina è stato assicurato che per luglio il Viola Park sarà sicuramente pronto, mancando ancora qualche mese. Vedremo se alle rassicurazioni seguiranno ovviamente i fatti concreti ma di sicuro Rocco Commisso pur da lontano sarà pronto a spronare tutti perché questo accada.