VIDEO FV, Gosens è atterrato a Pisa: "Sono grato di essere qui"

Fonte: Dai nostri inviati Luciana Magistrato e Andrea Giannattasio

Robin Gosens, ultimo acquisto in ordine di tempo del calciomercato estivo della Fiorentina, è atterrato alle 13:20 circa all’aeroporto Galileo Galilei di Pisa. Il tedesco è arrivato alla Fiorentina con la formula del prestito oneroso di 750 mila euro, con un diritto di riscatto fissato a 7 milioni, che diventerà obbligatorio nel caso in cui il giocatore superi il 50% delle presenze da titolare. L’ex giocatore di Atalanta e Inter raggiungerà dunque Firenze in giornata, dove potrà recarsi al Viola Park e incontrare tutto lo staff viola. Ecco le immagini raccolte da FirenzeViola.it: