TRAMEZZANI A RFV: "Vi spiego Vargas. Kean mi piace, Italiano predilige gli esterni"

Il tecnico ex Sion Paolo Tramezzani è intervenuto a "Viola Weekend" su Radio FirenzeViola per parlare dell'obiettivo di mercato viola Ruben Vargas: "Nella stagione in cui ho allenato il Sion l'ho incrociato, è un buonissimo profilo anche se non è più giovanissimo. Ma per il gioco di Italiano può essere utile per come interpreta il ruolo di esterno, soprattutto a destra, non gioca solo puntando l'avversario ma gli piace dialogare con i compagni e il fraseggio. E sa ripiegare. E' un giocatore che ha anche quantità, attacca la profondità e a campo aperto sa esprimersi al meglio ma anche nel breve sa fare bene perciò forse può fare meglio dei giocatori attuali".

Segna poco, può migliorare? "Italiano predilige esterni che diventano attaccanti, lui può farlo se viene accentrato, da quella distanza invece è difficile che possa essere conclusivo. Però con il nuovo modulo viola può essere utile e Italiano può ancora aiutarlo a crescere insegnando altri movimenti, ci può lavorare insomma".

Chi può essere più utile sul mercato? "L'ho seguito fin da quando era ragazzo. Difficilmente va in doppia cifra ma per velocità e voglia che ha in questo momento lo vedo bene in questa Fiorentina, ha bisogno della stagione per consacrarsi, Firenze può essere il trampolino giusto. Tra i nomi letti è quello che mi piace di più".