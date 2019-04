TORRICELLI A FV, Vargas deve fare vita da atleta

Vargas è ormai qualche tempo che non scende in campo in favore di Pasqual. Il peruviano, dopo la parentesi Coppa America di questo luglio, non è ancora tornato ai suoi livelli. Contemporaneamente, le voci se evenutali interessamenti di squadre estere si sono bloccati. Il ventottenne si deve ritrovare perché rappresenta ancora un grande patrimonio della Fiorentina. La pensa così anche Moreno Torricelli che, ai microfoni di Firenzeviola.it, spiega la sua opinione sul peruviano: "E' un giocatore importantissimo ma deve tornare per forza ai livelli di due anni fa con Prandelli. Due stagioni fa era il miglior esterno sinistro d'Europa e valeva fior di milioni, adesso si è perso. Non posso permettermi di entrare nello specifico, ma c'è chi parla di una vita non proprio da atleta. Ecco, sicuramente un giocatore con le sue caratteristiche fisiche deve lavorare molto per entrare in forma, la vita da atleta è fondamentale. In più, se un dirigente come Mencucci dice che è un "lavativo" allora sicuramente qualcosa che non va c'è. Deve ritrovarsi attraverso il lavoro perché continuo a pensare che sia uno dei giocatori più decisivi che ha la Fiorentina"