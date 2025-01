TONI A FV, Gudmundsson va coccolato. Pradè? Parole normali. Per Biraghi giusto cambiare aria

Fonte: dalla nostra inviata Luciana Magistrato

Presente a Pitti Uomo l'ex attaccante della Fiorentina Luca Toni ha parlato così ai microfoni dei media presenti tra cui FirenzeViola.it. Queste le sue parole sulla Fiorentina: "Io l'avevo vista anche a Torino con la Juve dal vivo, è un peccato davvero questa crisi. Era partita male all'inizio, poi si era ripresa. Quella di ieri è stata una brutta sconfitta. Ora tutti hanno capito il momento, ho sentito le parole nel post gara, è arrivato il momento di fare gruppo e ripartire. La squadra ha qualità e lo ha dimostrato".

Sulle parole di Pradè: "Sono parole normali di un direttore sportivo, non penso che però il problema lo abbiano i giocatori che vanno in campo. Il problema dovrebbero essere quelli che non giocano, sono loro che dovrebbero avere mal di pancia. Chi gioca per la Fiorentina, sa che è una piazza importante, e che per raggiungere gli obiettivi bisogna essere uniti".

Sulla situazione di Biraghi: "Anche io ho vissuto più o meno la solita situazione da giocatore. Biraghi è stato un calciatore importante per la Fiorentina, ma adesso che il rapporto con l'allenatore non è perfetto è giusto cambiare aria. Lui è intelligente, non penso che abbia creato confusione all'interno dello spogliatoio. Ora insieme alla società va trovata una soluzione. Non tutti vanno d'accordo con tutti".

Mancano alternative a Kean, serve altro? "Quando hai un calciatore così importante, prenderne un altro tanto importante non so se fa bene. Kean è veramente forte, anche lui ha capito di essere diventato un attaccante forte. Qua a Firenze ha trovato la sua dimensione, l'amore dei tifosi e dell'allenatore. Sicuramente dovrebbero fare di più quelli che sono intorno a lui. Da Gudmundsson ci si aspettava qualcosa in più. Ora va coccolato, come solo Firenze sa fare. Ci sono degli esterni che potrebbero fare qualche gollettino in più. La Fiorentina secondo me è in linea con i suoi obiettivi. La squadra è allestita bene, secondo me può togliersi delle soddisfazioni".