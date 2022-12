TESSER A FV, Cittadini? Normale l'interesse viola

La notizia più bella della giornata di ieri è stata sicuramente il ritorno in campo, e al gol, di Gaetano Castrovilli contro il Lugano. Per parlare della ricomparsa del numero dieci viola, e non solo, la redazione di FirenzeViola.it ha contattato,in esclusiva, il suo ex allenatore Attilio Tesser, oggi tecnico del Modena e dell'obiettivo difensivo viola Giorgio Cittadini.

Ieri è tornato in campo, e al gol, dopo tantissimo tempo un suo ex giocatore: Castrovilli...

"Mi fa molto piacere perché Gaetano torna da un infortunio importante e ha saputo reagire al meglio dopo il difficile percorso di recupero che ha dovuto affrontare. Sono davvero felice perché è un'ottima notizia sia per la Fiorentina che per la Nazionale italiana".

Secondo lei quanto dovrà passare prima di rivedere il vero Castrovilli?

"Conoscendolo sono certo che non ci metterà molto a tornare al 100%. Le prime partite non sarà semplice, ma poi appena prende il via andrà tutto bene. Chiaramente per vederlo proprio al top dovremo aspettare la fine della stagione, quindi aprile o maggio".

La Fiorentina punta forte un suo difensore, Cittadini, che tipo di giocatore è?

"Giorgio è molto giovane, ma come sapete in questi giorni è già impegnato con la Nazionale di Mancini. Ha qualità fisiche importanti, è anche un difensore veloce e di grande prospettiva. Se riesce a limare gli errori di gioventù sono certo che farà strada. Sinceramente non mi stupisce che un club come la Fiorentina abbia messo gli occhi su Cittadini".