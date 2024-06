STOVINI A RFV, La difesa viola riparta da Milenkovic

FirenzeViola.it

L'ex difensore Lorenzo Stovini ha parlato a "Viola Amore Mio", in diretta su Radio FirenzeViola, per commentare le dinamiche di mercato in casa Fiorentina: "In questo momento i nomi sono tanti, forse troppi. Vedremo se l'ambizione è reale, in base a quello che vedrà fuori. Tutti speriamo che arrivino giocatori che permettano di fare il cambio di rotta".

Palladino le piace?

"Palladino è un buona allenatore, vediamo come si approccerà alla Fiorentina. Ricordiamo che a Monza aveva uno dei dirigenti più importanti della Serie A alle spalle".

In difesa interverrebbe?

"Dipende da come Palladino vorrà mettere in campo la squadra. Milenkovic lo terrei, affiancato magari da un altro ottimo centrale. Per me può tornare quello che abbiamo apprezzato negli scorsi anni a Firenze".