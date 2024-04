STANZIAL A FV: "Non avrei messo Dodo con Leao. Atalanta come la Fiorentina, ma difende meglio"

NOTIZIE DI FV FIORENTINA, IL PROGRAMMA DI OGGI: RIFINITURA PRE ATALANTA Archiviata la Pasqua, è già vigilia di partita. Per la Fiorentina sarà un aprile senza respiro: dopo la sconfitta col Milan, il nuovo mese si apre con un altro match già domani e non di poco conto, in casa contro l'Atalanta per la semifinale... Archiviata la Pasqua, è già vigilia di partita. Per la Fiorentina sarà un aprile senza respiro: dopo la sconfitta col Milan, il nuovo mese si apre con un altro match già domani e non di poco conto, in casa contro l'Atalanta per la semifinale... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 02 aprile 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi