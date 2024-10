SPECIALE A RFV, Bugia di Palladino: gruppo "storico"...

Il giornalista Luca Speciale è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro" per commentare l'attualità viola a partire da Palladino: "Io avrei scelto Sarri in estate ma immagino che quell'esperienza non si sia voluta ed ora c'è questa situazione con un allenatore giovane che cerca di mettere la sua poca esperienza che ha sul materiale a disposizione. Ma credo non si debba stare con il fiato sul collo a lui a contare il tempo perché ha seminato e vediamo cosa fiorisce, se poi saranno zucche si cambierà qualcosa. Palladino ieri ha fatto bene, mettendo dichiaratamente le seconde linee che poi molti giocatori in campo sono gli stessi del fallimento delle finali perse e dei campionati fatti".

Moreno le è piaciuto?

"I Gallesi sono venuti a Firenze per la gara più importante della loro storia e carriera e ci hanno messo tutto l'impegno. Ma Palladino ha detto una bugia a fine gara dicendo che può contare su tutti altrimenti non ci sarebbe stato bisogno di far entrare Kean, Gudmundsson e Dodo... Ieri sera ha potuto contare solo su Adli e Richardson mentre dagli altri ha avuto risposte tragiche perché da soli non hanno saputo risolvere la situazione con i gallesi. Tornando a Moreno deve prendere le coordinate, buttato così in mezzo con Biraghi".

Col Milan si aspetta prestazione probante?

"Mi aspetto di avere un segnale di crescita in ogni partita e che la Fiorentina possa prendere forma perché quando entrano quelli veri la gara cambia".

