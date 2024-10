SIVIGLIA A RFV, Lecce in difficoltà. Comuzzo una certezza

A due giorni da Lecce-Fiorentina, Sebastiano Siviglia, ex calciatore del club salentino, con cui ha mosso i primi passi da allenatore con la formazione Primavera, ha presentato a Radio FirenzeViola le insidie della sfida di domenica: "Per il Lecce gli episodi stanno facendo la differenza in negativo. Il pari col Parma, con tre punti che erano in cascina fino a pochi istanti dal triplice fischio, è stato uno shock per il tecnico Gotti e per l'ambiente. Al di là di quel ribaltone la società sta facendo un grande lavoro. Sappiamo come opera il Lecce e anche Corvino: non spendono tanto ma ottengono risultati e questo è figlio di un ottimo lavoro. Ultimamente ci sono delle difficoltà in campo, nelle ultime gare non riescono a segnare e subiscono tanto".

Si aspettava le difficoltà incontrate da Marin Pongracic in questi primi mesi a Firenze?

"Senza dubbio è un giocatore di qualità. Da Lecce a Firenze si è alzato il livello ma è un calciatore che va aspettato, non servono valutazioni ora. Per queste difficoltà di Pongracic poi è uscito Comuzzo, che da sorpresa è diventato una certezza. Io darei tempo a tutti".

Che gara si aspetta?

"A oggi la Fiorentina è una squadra difficile da battere. Il Lecce troverà una squadra galvanizzata dai risultati e la squadra di Gotti deve fare squadra, fare quadrato e cercare di fare un campionato col coltello tra i denti. Per il Lecce, lo ripeto, non è un momento semplice".