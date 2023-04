SEMPLICI JR A RFV, Mio padre in viola? Sarebbe bello

Ascolta l'audio

Filippo Semplici a Radio Firenze Viola

Filippo Semplici, figlio di Leonardo, tecnico dello Spezia nonché ex Fiorentina, è intervenuto a Radio FirenzeViola, parlando proprio del match di domani contro lo Spezia. Queste le sue parole: "In famiglia la viviamo con gioia questa sfida, è un bel punto di arrivo e di partenza. Faremo il tifo per il babbo, anche se contro la Fiorentina. Io simpatizzo la Viola, però da quando mio babbo allena seguo quasi sempre lui, anche se l’occhio va spesso alla Fiorentina. Sarebbe molto bello far incrociare le strade, non è facile, però mai dire mai. Ora c’è un allenatore fortissimo a Firenze".

Suo babbo è scaramantico?

"Non ci sono riti scaramantici pre-partita, non è per niente scaramantico. Gli ho detto: "L’ultima volta che sono venuto abbiamo perso 3-0, che faccio vengo?" Lo facciamo per scherzare".

Il giocatore più interessante dello Spezia?

"Maldini. Ha delle grandi qualità. Può crescere, dipende tutto da lui, perché per quello che ha fatto vedere può essere un giocatore importante".

Cosa le ha detto suo babbo sulla piazza?

"La piazza è molto calorosa, ci sentono molto. I tifosi sono sempre molto vicini alla squadra e al mister. È un gruppo bello coeso tra tifosi e giocatori e questo è importante per una squadra che deve salvarsi".