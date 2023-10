SCOPRITORE KAYODE A RFV: "LA VIOLA CREDE IN LUI. HA LA DETERMINAZIONE DI CHIELLINI"

FirenzeViola.it

Andrea Ritorni a Radio Firenze Viola

Lo scopritore di Michael Kayode Andrea Ritorni è intervenuto durante la trasmissione "Social Club" ai microfoni di Radio FirenzeViola per parlare del rinnovo di contratto fino al 2028 del gioiellino viola: "E' uno step in più rispetto a ciò che già ha fatto. La Fiorentina crede molto nel giocatore come ha dimostrato in tutti questi anni in cui abbiamo lavorato insieme per questo percorso. Non pensavo che riuscisse ad arrivare in tre anni dalla Serie D a giocare da titolare con questa sicurezza in una squadra di Serie A così importante".

Quanto è stato importante il percorso in Serie D?

"Quando la Fiorentina ha preso Kayode lui aveva già 30 presenze in Serie D, e questa non è sicuramente una cosa da poco. Dal primo momento in cui l'ho visto l'ho paragonato subito, a livello mentale ovviamente, a Giorgio Chiellini. Ha la stessa voglia e determinazione, oltre ai notevoli margini di miglioramento, che aveva Chiellini da ragazzo".

Un commento sul lavoro della Fiorentina con i giovani?

"La Fiorentina lavora molto bene con i giovani. Ci sono ottimi tecnici e ora anche ottime strutture con il Viola Park. Per quanto riguarda Kayode lui ha avuto Aquilani in primavera che l'ha aiutato molto sia a livello tecnico che tattico. Ha grande concentrazione e metabolizza bene gli errori che compie. La Fiorentina poi ha anche altri giovani di qualità come Comuzzo e Angelucci quindi lavora bene, non è un caso".

Futuro, Cosa si aspetta per Kayode?

"Naturalmente ci sono aspetti in cui deve migliorare. Ma sono sicuro che ci lavorerà con Italiano. Sicuramente se rimarrà con la testa sulle spalle e continuerà con queste prestazioni Spalletti lo chiamerà. Però l'importante è che continui a crescere e a rimanere concentrato sulla Fiorentina".