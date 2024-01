RUBINHO A RFV, Everton Cebolinha? Stesso problema di Vargas

FirenzeViola.it

Rubinho a Radio FirenzeViola

L'ex portiere, oggi agente, Rubinho ha parlato a Radio Firenzeviola durante 'Chi si compra' e ha cominciato parlando dell'interesse del PSG per Martinez Quarta: "In Brasile diciamo che dove c'è il fumo, c'è anche il fuoco. Se questa notizia è uscita significa che qualcosa c'è stato, che sia un caffè o una chiacchierata. Sicuramente Quarta ha qualità però sembra sempre gli manchi qualcosina. Giocare in Italia però non è facile per uno straniero, per qualcuno ci vuole più tempo e lui magari ancora deve migliorare qualcosa però può succedere. Ma la qualità c'è, bisogna solo continuare a credere in lui".

Di Vargas e Brian Rodriguez cosa ne pensa?

"Trovare esterni che possano avere subito impatto è molto difficile, ce ne sono pochi in giro per il mondo. Anche loro due sono giocatori validi ma arrivare a Firenze in questo momento necessiterebbe per forza di un po' di tempo per capire dove sono. Per la Fiorentina è un rischio prendere certe scelte perché giocare in Italia non è facile tanto più se uno viene dall'estero. Sinceramente non saprei chi è meglio tra i due, ma in ogni caso bisogna dargli un po' di tempo".

Ed Everton Cebolinha?

"Il Flamengo è una bottega veramente cara, bisogna spendere un po' di soldi per prendere un loro giocatore. Sulle qualità del giocatore non si discute, è un giocatore che ha grandi giocate ed è molto abile palla al piede, è forte ma ha lo stesso problema degli altri due. Per farlo inserire in Italia ci vorrebbe del tempo".

