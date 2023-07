REGGIANI A RFV, Ho un timore su Nico. Veretout mi ha detto...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Ivan Reggiani, noto intermediario di mercato, ha parlato oggi a Radio Firenzeviola. Queste le sue parole durante 'Viola Amore Mio': "Vedo un calciomercato in cui grandi patrimoni fanno la voce grossa e secondo me non va bene perché si prevarica una tradizione. Al calcio europeo arrivano minacce continue perché i calciatori poi vogliono più soldi anche dai club nostrani. La differenza con la Cina è che il mondo arabo ha più forza economica e soprattutto più voglia di farlo rispetto ai cinesi che pensano più a lavorare che al calcio. Sinceramente questo fenomeno mi preoccupa e non poco".

Una valutazione sul mercato della Fiorentina?

"Vorrei fare un plauso a Commisso perché per la prima volta si vede un imprenditore e un proprietario capace di partire dal basso. Al di là della scelta sul ritiro, l'investimento del Viola Park è degno dei grandi club mondiali. Andando sulla squadra, l'acquisto più importante è Parisi: acquisto di grande prospettiva, mi piace moltissimo. Arthur mi lascia luci e ombre, anche se l'ossatura della Viola c'è. Penso a giocatori come Sottil e Kouame che andrebbero messi nella condizione giusta di emergere. Per Nico ho un timore...".

Quale?

"Che arrivi l'Arabia su di lui. La società fa bene a dargli il massimo della fiducia per farlo consacrare, così come ha fatto l'Inter con Lautaro. Bisogna credere fino in fondo nelle sue potenzialità che sono devastanti. Secondo me è tra i più forti nel suo ruolo in Europa, la Fiorentina se lo tenga stretto. Qualche giorno fa ho incontrato Veretout che mi ha detto che la moglie gli fa una testa tanta tutti i giorni su Firenze: la città è un valore aggiunto".

Cosa ne pensa della situazione Castrovilli?

"Spero non abbia minacciato anche lui di andare in Arabia. Gaetano non ha bisogno di essere raccontato, è un giocatore straordinario ma ha bisogno di un anno per riprendersi dall'infortunio che ha avuto, soprattutto dal punto di vista mentale. Deve ritrovare fiducia e penso che i risultati sono vicini ad arrivare. Basti pensare a Chiesa, anche lui ha bisogno di tempo per tornare al meglio. Castrovilli comunque non penso sia così cinico da avere grandi pretese, ritengo sia più l'entourage a spingere per certe cifre".

Considerazione su Infantino?

"È una delle prospettive più interessanti in assoluto. 4 milioni per il mercato argentino ci stanno tutti, l'operazione è stata super. Il problema è che gli argentini o vanno molto bene oppure molto male. Sono scommesse ma non penso che la Fiorentina rimarrà delusa. Ho fiducia che possa venire fuori il suo talento".