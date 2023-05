REBONATO A RFV, Viola favorita sul West Ham

FirenzeViola.it

Stefano Rebonato ha parlato oggi a Radio Firenzeviola facendo un bilancio della stagione della Fiorentina: "Il girone di ritorno della Fiorentina è stato ottimo. Mi pare che Italiano abbia fatto un ottimo lavoro, è una buona stagione con le due finali di coppa".

Jovic o Cabral?

"Ci aspettavamo grandi cose da Jovic però ha avuto un po' di alti e bassi. Il valore però non si discute, speriamo che possa segnare in finale e ripagare la fiducia. Forse non era in ottima forma nel momento del bisogno, a me piace: è un giocatore che viene dal Real, ha tutte le caratteristiche per farsi valere".

E il brasiliano?

"Un giocatore forse un po' più statico di Jovic. Tra tutti e due messi insieme farebbe un attaccante perfetto. Purtroppo nel calcio di oggi è improponibile".

Fiorentina-West Ham come la vede?

"Secondo me la Viola ha qualche percentuale in più perché le squadre inglesi se la giocano fino all'ultimo minuto ma lasciano qualcosa in difesa. Italiano sa leggere bene le partite, vedo buone probabilità di farcela. La Fiorentina ha appena battuto la Roma, non proprio l'ultima arrivata...".

La situazione dell'Hellas?

"Il Verona si gioca ogni partita un matchball ma non riescono mai a chiuderla. Loro e lo Spezia possono arrivare allo spareggio, poi vedremo cosa ne penseranno gli avversari...".