PUPO A FV, Commisso è grande amico. Ricordo...

Pupo, pseudonimo di Enzo Ghinazzi, è stato con noi in diretta Instagram. E dopo aver suonato "Firenze Santa Maria Novella" ha parlato di Rocco Commisso e tanto altro: "Fino a due settimane fa andavo a Milano per la diretta del GF Vip, gli altri giorni invece sono a casa. Io sono fiorentino nell'anima. In questo periodo di quarantena qui a Ponticino, sto scrivendo tantissimo e mi è tornata fuori la creatività. Mi ha riportato l'ispirazione. Ho scritto nuove canzoni e la mia nuova canzone uscirà giovedì notte e si intitola "Il rischio enorme di perdersi", dedicata alla mia figlia Clara. Dovevo finire il tour, oggi sarei dovuto essere in concerto a Sydney. A luglio sarò in Canada, poi in Australia, poi in Russia. Ho dovuto annullare tante date. Commisso è un mio grande amico. Lo conosco dal '78. Suonai in una sua discoteca. Rocco mi sembra un uomo adatto e passionale. A Firenze avevamo bisogno di questo. Non mi lamentavo dei Della Valle. Hanno visioni diverse. Forse a Firenze il carattere sanguigno di Commisso è più apprezzato".